Pradè: “Siamo solidi e maturi. Mercato? Non dobbiamo riparare, ma ne parleremo”

"Vittoria pesantissima contro una squadra tostissima. Abbiamo sofferto nei primi trenta minuti, poi siamo usciti, gara di grande sacrificio, la squadra è matura in questo momento. Prima facevamo gare entusiasmanti ma prendevamo poco, ora la squadra sa combattere e sa soffrire dal primo all'ultimo minuto. In questo momento siamo una squadra solida. Abbiamo tenuto i piedi per terra giocando due finali, li teniamo adesso, non abbiamo fatto niente. Ci prendiamo quello di buono che stiamo facendo, nella nostra testa c'è sempre la voglia di andare oltre. Ci portiamo dietro e dentro i risultati passati, in questo momento c'è gioia, chiudiamo l'anno con entusiasmo e felicità, passeremo un Capodanno bellissimo. I numeri restano e fanno la storia delle società, non so quanti record abbiamo battuti, ci teniamo stretti quanto c'è di concreto. Siamo orgogliosi di quanto fatto in questo 2023, il Viola Park è una ciliegina e farà la differenza per quello che vogliamo raggiungere come promozione di calciatori del vivaio e di quello che vogliamo produrre come calcio italiano. Mercato? Ci metteremo seduti insieme a Italiano, in questo momento dobbiamo dare merito a quello che hanno fatto i calciatori, siamo felicissimi e non dobbiamo riparare nulla. Abbiamo infortuni da valutare, Dodo sta recuperando, faremo considerazioni insieme a Barone e al mister. Lavoro con il settore giovanile? La gioia è vedere Kayode, Comuzzo, Amatucci, quelli dietro che scalpitano e i ragazzi in prestito che seguiamo con un'area scouting dedicata, li aspettiamo e sono l'orgoglio della proprietà".