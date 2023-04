Pierini: “Fiorentina in fiducia. Coppa Italia e Conference possibili”

L'ex viola Alessandro Pierini , ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della vittoria della Fiorentina di ieri sera e del finale di stagione che li aspetta: "I dettagli determinano il risultato, però al di là dei tre punti la Fiorentina ha giocato con forza e fiducia. Ha finalmente trovato la sua identità. Italiano è riuscito a far lavorare la sua squadra per farla rendere al meglio. La squadra da inizio campionato ha cambiato modo di giocare, probabilmente c'era qualcosa che non andava. Adesso c'è una convinzione diversa, soprattutto sotto l'aspetto psicologico e questo aspetto determina il momento".

"Sicuramente è uno di quei giocatori che è cresciuto tantissimo. Il fatto che un attaccante non faccia gol ma sia comunque determinante per la squadra, significa che è in un ottimo momento".

Corsa su tre fronti della Fiorentina?

"Per come sta giocando adesso sicuramente. In Coppa Italia c'è una sfida più che abbordabile, poi in finale può succedere di tutto. Senza togliere nulla alla Cremonese, ma i viola possono veramente passare il turno. Anche in Conference le possibilità ci sono, anche se la Fiorentina non è la squadra più forte rimasta. Alla fine anche la Roma lo scorso anno non era la più forte, ma sappiamo tutti come è andata".