Ulivelli: “Padovani impianto provvisorio? È l’unico percorso percorribile”

La giornalista Ilaria Ulivelli ha parlato a Radio Bruno riguardo alla possibilità di utilizzare il Padovani come impianto provvisorio durante i lavori per il Franchi. Sentite le sue parole.

"Ieri a Palazzo Vecchio si erano incontrati la Fiorentina e il Sindaco. Avevano parlato della bozza di progetto e dell'ipotesi di utilizzare il Padovani come impianto provvisorio. Anche perché è l'unica ipotesi percorribile, dato che le altre comporterebbero spese troppo ingenti. Non sarà banale però, perché l'impegno è per due anni, e le stagioni coinvolte dai lavori saranno 2. Mentre il Ridolfi non avrebbe potuto essere l'impianto provvisorio perché è troppo vicino al Franchi e quindi ai lavori che ci saranno, ed inoltre è troppo piccolo. Il Padovani invece può essere adattato meglio. C'è un cronoprogramma molto stringente che deve essere rispettato. Entro la fine di dicembre devono partire le opere. Purtroppo in Italia quando si tratta di opere di una certa portata è difficile iniziare, proseguire e portare a fondo il progetto".