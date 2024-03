Nela: “Quacuno dell’ambiente mi parla di un ritorno di Sarri a Napoli”

L'addio di Sarri alla Lazio ormai sembra acqua passata. Claudio Lotito si è affrettato a ripartire con un nuovo progetto tecnico. Affidando la panchina a Igor Tudor. Il tecnico toscano è così sul mercato. E il suo nome circola, come altri, per la Fiorentina, visto il probabile addio di Italiano. Proprio su questo Sebino Nela, ex terzino della Roma, ha parlato a Radio Kiss Kiss: