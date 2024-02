Nasce il Viola Club ‘Anima Viola Firenze’

Nasce un nuovo viola club a Firenze. Si chiama 'Anima viola'. I contatti per unirsi al gruppo

Il giorno 15 febbraio 2024 si è costituito il Viola Club Anima Viola Firenze, con sede in via del Trebbio 14 R, con Giovanni Fittante Presidente Onorario, Claudia Giusti Presidente e Massimo Generoso Vice Presidente. Lo scopo del Viola Club è quello di unire tutte le anime viola per un sostegno continuo e caloroso alla Fiorentina. Chi volesse unirsi ad Anima Viola può scrivere direttamente a [email protected]