Nardella: “Siamo al lavoro per giocare a Firenze se non disponibile il Franchi”

Il Sindaco di Firenze D ario Nardella è intervenuto questa mattina a Toscana Tv, dove ha risposto alla dichiarazioni di Joe Barone sul Franchi e sul possibile trasloco della Fiorentina durante i lavori del restyling. Parole anche per i possibili rischi di ordine pubblico in occasione di Fiorentina-Lech Poznan . Ecco le sue dichiarazioni.

"Stiamo lavorando insieme da molte settimane. Ci son stati molti incontri tecnici e ci siamo scambiati molte informazioni. Siamo d'accordo che bisogna trovare la migliore soluzione possibile. Condivido che bisogna impegnarsi al massimo affinché si giochi al Franchi o comunque a Firenze. Siamo al lavoro affinché ciò succeda. Siamo sereni e contenti per questa collaborazione comunque. Se non riusciremo a giocare al Franchi cercheremo una soluzione per giocare comunque in città".