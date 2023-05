Le parole di Dario Nardella sui maxischermi allestiti per la fine di Coppa Italia e l'ipotesi Franchi per quella di Conference League

Le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella, sui maxischermi presenti domani in città per la finale di Coppa Italia e la possibilità di aprire il Franchi per quella di Conference League. Di seguito le sue parole anche ai nostri microfoni: