Martinez Quarta: “È la mia miglior stagione. Beltran? Gli davo tanti calci!”

"Sono contento di quello che sto facendo, è la mia migliore stagione, ho trovato la continuità che non ho avuto negli anni scorsi. Ora spero che i risultati ci accompagnino, con il lavoro si può migliorare. Tanti gol? Il mister mi dà la libertà di portarmi in avanti e questo mi consente di essere presente nell'area avversaria. Dove possiamo arrivare? La strada è ancora lunga, nelle ultime partite non abbiamo ottenuto risultati, ma abbiamo tanti margini di miglioramento e dobbiamo continuare a lavorare. Ora ci sono le partite più importanti della stagione, dovremo prepararle bene. Viola Park? È un orgoglio avere un centro sportivo del genere, dobbiamo sfruttarlo al massimo e mostrarlo nei risultati delle partite. Dopo quasi quattro anni a Firenze ormai mi sento uno di qui, la mia famiglia è molto legata alla città, mio figlio ha iniziato a allenarsi nelle giovanili viola. Un sogno con la Fiorentina? Un trofeo, è quello che sogniamo tutti nello spogliatoio ripensando alla Coppa Italia vinta ai tempi di Batistuta, vogliamo riportare un trofeo a Firenze. Beltran? Quando veniva in prima squadra al River gli davo tanti calci (ride, ndr), speriamo che quest'anno faccia tanti gol".