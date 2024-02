Beltran: “Batistuta un’ispirazione, voglio vincere un trofeo con la Fiorentina”

Poi ha proseguito: "Batistuta? Ho visto i suoi, quando in Argentina si nomina la Fiorentina e Firenze subito viene in mente lui. Al centro sportivo ci sono molto foto sue, è di ispirazione. Quando ho parlato con la Fiorentina, lui è stato la prima cosa mi è venuta in mente, siamo molto orgogliosi che un argentino abbia realizzato così tante cose qui. Quando abbiamo raggiunto le semifinali di Coppa Italia abbiamo festeggiato, quella con il Bologna è stata una grande vittoria e spero ne arrivino altre. Firenze è mi piace in tutto e per tutto, si mangia e si vive bene, ci sono molte cose da fare. Mi piace molto la bistecca alla fiorentina e qualsiasi tipo di pasta".

Infine ha dichiarato: "Differenze tra calcio argentino e italiano? In Argentina tutte le palle si giocano alla morte e non puoi rilassarti mai, in Italia è tutto più organizzato e tattico, poi qui i difensori sono più forti e alti. L'attaccante più forte del mondo è Lautaro Martinez, anche il mio amico Julian Alvarez sta facendo bene, poi c'è Haaland che ha più gol che partite giocate. Desideri per il 2024? Vincere un trofeo con la Fiorentina, lavoriamo per questo, e poi con la Nazionale giocare la Coppa America e le Olimpiadi, speriamo che si possano realizzare, magari tutti e tre!"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.