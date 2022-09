Marchini sulla sconfitta viola: “Italiano pecca ancora nelle sostituzioni”

"La sconfitta di ieri è stata inaspettata, soprattutto per la prestazione e l'atteggiamento avuto. Il problema principale è che la squadra segna poco, e anche se costruisce molto realizza poco. A Udine la Fiorentina ha avuto un possesso palla sterile, non ha mai verticalizzato. Secondo me il focus principale della problematica è legata al centrocampo che è privo di qualità, soprattutto in assenza di un giocatore come Bonaventura. Ecco perché in tal caso non può venire meno la presenza di Gonzalez, ossia colui che tenta la giocata e può risolverti la partita. Tornando sul tema turnover va detto che tutte quelle che hanno cambiato tanto sono andate tutte male. La Juventus ha vinto ma ha anche cambiato solo due giocatori. L'aspetto poi su cui Italiano deve per me migliorare è quello delle sostituzioni. "