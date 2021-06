Lirola: c’è l’offerta del Marsiglia ma la Fiorentina si oppone

Il Marsiglia vuole acquistare Lirola a tutti i costi ma la Fiorentina si oppone in modo forte

Infatti, come riportato da Tuttomercatoweb, il Marsiglia ha già contattato la Fiorentina per offrire i 12 milioni per il riscatto del terzino. Nonostante ciò la dirigenza viola è pronta a rifiutare tutte lo offerte per trattenere Lirola a Firenze. Ecco perché il club francese sta già cercando un possibile sostituto.