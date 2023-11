Il gesto del capitano viola Cristiano Biraghi non è passato inosservato. Il capitano viola è stato lodato così dall'AIC

Cristiano Biraghi nella giornata di oggi si è reso protagonista di un gesto, non pubblicizzato, che ha fatto il giro del web. Il capitano viola è stato fotografato mentre aiutava gli alluvionati a spalare l'acqua. In molti hanno lodato il terzino sinistro, tra cui l'Associazione Italiana Calciatori, che tramite un tweet ha espresso il suo orgoglio per Biraghi: