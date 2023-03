Italiano (Sky): “Cabral e Jovic in grande fiducia. Sul coinvolgere tutti…”

Italiano sulle condizioni di Cabral e Jovic

Redazione VN

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, terminata la conferenza stampa, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Conference League contro il Sivasspor. Queste le sue parole: "Alla gara di domani arriva una Fiorentina che sta bene e che arriva da un buon momento, sia in campionato che nelle coppe. Dobbiamo sfruttare questo aspetto mentale che ci sta accompagnando, perché vedo i ragazzi con un altro atteggiamento. Mi auguro che l'ultima vittoria in campionato ci dia quella spinta anche domani per andare forte nella gara d'andata".

Sul Sivasspor — "Il fatto che sono stati fermi potrebbe essere anche un vantaggio per loro. Noi stiamo giocando ogni 2/3 giorni. Loro hanno ripreso a giocare a quest'ultima di campionato e forse saranno un po' meno stanchi di noi. È una squadra che ha vinto il proprio girone, che ha delle qualità, che sa ripartire velocemente e che ha tre attaccanti molto pericolosi. L'abbiamo studiata per il tempo che avevamo, ma ripeto, domani dovremmo pensare più a noi stessi per fare bene domani".

Su Cabral e Jovic — "Sono due ragazzi che abbiamo aspettato, non ci fa che piacere vederli fare bene. In questo momento sono in grande fiducia, perché stanno segnando entrambi. Sia quando partono dall'inizio che quando subentrano, aspetto che a me piace moltissimo. Stiamo iniziando anche a muoverci diversamente in avanti, con gli esterni che stanno lavorando molto meglio per dargli supporto anche in area. Io ho sempre cercato di tenerli partecipi. Hanno vissuto dei momenti difficili, ma ora li hanno superati. Se lo spirito resta questo penso che la Fiorentina possa avere dei grandi vantaggi".

Sulla tanta concorrenza in rosa — "Domani giocheremo la nostra 38ª gara. L'anno scorso ne abbiamo giocate molte di meno a marzo. Questo vuol dire a tanti impegni e tante partite, cosa che ti porta anche ad avere dei problemi a livello fisico. Il coinvolgere tutti per me è un aspetto fondamentale. Lo dimostra il fatto di quando i ragazzi vengono chiamati in causa. Questa gestione ci sta portando grandi risultati. Il nostro primo pensiero è quello di superare questo turno. Poi vogliamo arrivare a fine stagione contenti di quanto fatto".