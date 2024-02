Italiano (conf): “Una gioia come ai vecchi tempi. Kayode? Con le doti che ha…”

Dopo le parole alle televisioni , Vincenzo Italiano ha parlato così in sala stampa: "Mosse sorprendenti? Abbiamo lavorato bene, provato soluzioni diverse perché volevamo giocare in maniera diversa e mettere in difficoltà la Lazio. Speravamo in una vittoria visto che in tre anni non li avevamo mai battuti. Bonaventura? La mezz'ala l'ha sempre fatta, Beltran ha lavorato dietro le spalle di Belotti, abbiamo messo furore e qualità senza regalare la palla: queste mosse le abbiamo provate e hanno funzionato. Siamo contenti per aver battuto una grande squadra, in salute. Bella sensazione? Spesso ci siamo trovati a partite assolutamente da vincere, oggi era una di quelle per rimanere attaccati alle prime posizioni e dimostrare che siamo uniti e lavoriamo per ottenere il massimo. La gioia dei "vecchi tempi" è riferita a questo, la dimostrazione che volevamo dare al nostro pubblico. Martinez Quarta ? Ha avuto un problema di coliche renali, è una defezione importante perché sta rendendo al massimo ma Ranieri si è dimostrato all'altezza della situazione.

Cambi effettuati tardi? Può capitare quando hai i dieci di movimento lucidi, stavamo benissimo in campo e stavamo lavorando bene evitando le loro ripartenze. Finché nessuno è calato ho preferito andare avanti così, lavorando anche guardando il cronometro che spesso non ci ha fatto vincere. Quattro rigori sbagliati sono troppi, oggi abbiamo vinto ma i tre precedenti non ci hanno permesso di festeggiare. Oggi Nico l'ha battuto bene spiazzando il portiere, il prossimo lo batterà lui: può capitare. Il prossimo, chiunque lo calcerà, sono convinto che verrà segnato. Tattica? Abbiamo preparato la partita cercando di non concedere palloni gratuiti alla Lazio, è andato tutto secondo i piani perché non ci siamo fatti abbattere e abbiamo creduto in quello che si è fatto in settimana. Il primo tempo è stato straordinario, la voglia messa nel secondo pure. Kayode? Se gioca con questa concentrazione, con le doti fisiche che ha, può veramente ambire a fare una carriera importante. In altre situazioni non mi era piaciuto, ma se fa gare come oggi può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Giocare contro Zaccagni e Felipe Anderson così, non puoi che fargli i complimenti".