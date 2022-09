Il giudizio sull’avvio della Fiorentina: “Poco gioco e idee confuse per Italiano”

"Una mancata vittoria col Verona e chissà cosa sarebbe accaduto a Firenze. Invece i 3 punti di domenica pomeriggio riportano un po’ di tranquillità in una squadra che ha comunque perso lo smalto, la brillantezza e il gioco della scorsa stagione. Ha 3 punti in meno in campionato mentre in coppa, dopo un’ottima partenza nei play-off contro il Twente, ha pareggiato al Franchi contro la 285a formazione della classifica Fifa, il Riga, e ne ha presi 3 a Istanbul. Tanti assenti, poco gioco e qualche idea confusa di Italiano".