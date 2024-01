Il Franchi scalda i motori verso l’Inter. Curva Fiesole già sold out

La gara con l'Inter è una di quelle che a Firenze vengono vissute con maggiore calore e trasporto in città. E anche quella di domenica non farà certo eccezione dopo i numeri emersi nelle scorse ore. Ma per tutti i tifosi che si vorranno accaparrare un biglietto per domenica il consiglio è quello di sbrigarsi. La Curva Fiesole, infatti, risulta già sold out ed è pronta a sostenere i propri beniamini con la sua solita forza. Che possa anche essere la serata giusta pe runa coreografia?