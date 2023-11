Il “David” a Firenze c’è già, ma Jonathan sarebbe più che gradito

Il prezzo frena i sogni, Nzola e Beltran pure...

Tornando all'estate scorsa, Jonathan David è stato uno dei nomi più attenzioni del calciomercato. Il prossimo avversario della Fiorentina, cioè il Milan, insegue il calciatore canadese da molto tempo, ma non è mai riuscito a prenderlo, come mai? Sicuramente i costi dell'operazione hanno bloccato eventuali operazioni di mercato, visto che il Lille fino a qualche mese fa per il suo talento chiedeva una cifra intorno ai 35/40 milioni di euro, proibita per quasi tutte le squadre di Serie A. Il prezzo in casa Fiorentina non sarebbe il principale problema, anche perché la società viola ha dimostrato nelle ultime stagioni di poter investire sul reparto offensivo, i nomi di Beltran (per caratteristiche molto simile) e Nzola ne sono la prova, ma si tratta proprio dell'abbondanza in questo reparto a far pensare che sia impossibile l'inclusione in rosa di un'altra punta, a meno che non ci sia, a oggi improbabile, un cambio di modulo. Anche perché la società non vorrebbe perdere l'investimento fatto quest'estate per i suoi due attaccanti, costati insieme quasi 40 milioni di euro.