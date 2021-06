Il corrispondente da La Spezia: “Viola in contatto con l’avvocato di Italiano”

Il giornalista: "L'amministratore delegato della società ha provato a contattarlo, ma Italiano ancora non ha risposto"

Marco Magi, giornalista corrispondente da La Spezia per La Nazione e La Gazzetta dello Sport, è stato interpellato da Radio Bruno. Queste le sue parole sulla situazione che coinvolge Vincenzo Italiano: "La piazza è scontenta perché il tecnico potrebbe abbandonare lo Spezia dopo due annate fantastiche. L'amministratore delegato della società ha provato a contattarlo, ma Italiano ancora non ha risposto. Non risponde alle chiamate, è un segnale importante per quanto sta accadendo nelle ultime ore".