Hearts-Fiorentina, probabili formazioni: torna Amrabat. Dubbi sul tridente

La Fiorentina ad Edimburgo è chiamata soltanto a vincere. Dopo i due passi falsi nelle prime due uscite europee, i viola si trovano all'ultimo posto del girone e per questo in Scozia, contro gli Hearts, c'è un solo risultato: la vittoria. Per ottener i tre punti, però, Italiano e i suoi dovranno avere la meglio di una squadra che punterà sul calorosissimo Tynecastle Stadium, tutto esaurito per l'occasione, per fare l'impresa e sognare un clamoroso passaggio del turno.