FOTO VN – Incontro Fiorentina-Empoli per lo stadio in corso, dibattito serrato

Incontro appena iniziato in prefettura per la questione stadio e il futuro della Fiorentina. Come potete vedere dalle foto dei nostri inviati, presenti il sindaco Nardella, Eugenio Giani, l'assessore Guccione, il prefetto Francesca Ferradino, il direttore Joe Barone e Alessandro Ferrari. Presenti anche la sindaca di Empoli Brenda Barnini, Luca Lotti come consulente esterno, Andrea Butti come rappresentate della Serie A e il questore Maurizio Auriemma oltre ai vari tecnici.