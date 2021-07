FOTO VN – Gli agenti di Amrabat al CS per una visita di cortesia

Nelle foto del nostro inviato l'arrivo degli intermediari di mercato vicini a Sofyan Amrabat che hanno incontrato la dirigenza gigliata

Antony Seric e Jimmy Fontana hanno fatto visita stamani alla dirigenza gigliata. I due intermediari di mercato curano gli interessi per l'Italia di Sofyan Amrabat . Una visita di cortesia per discutere della situazione del proprio assistito.

Il mediano marocchino si è operato ieri in Francia per risolvere il problema legato alla pubalgia e non sarà disponibile per almeno 15 giorni.