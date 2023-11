FOTO VN – Ecco i nuovi introdotti nella Hall of Fame Viola

- Hall of Fame Viola Categoria Dirigenti: Alberto Baccani - Per tutti il “Professore”, una vita passata al servizio della Fiorentina, dai N.A.G.C. alla preparazione atletica fino alla fondamentale opera di riabilitazione e recupero per centinaia di giocatori viola.

- Hall of Fame Viola Categoria Giocatori: Angelo Di Livio - Giocatore della Fiorentina dal 1999 al 2005, 213 presenze in viola, 8 reti, palmares: Coppa Italia 2000-01, Campionato C2 2002-03. Protagonista assoluto della rinascita della Fiorentina dopo il fallimento del 2002, ha saputo rinunciare a tutto per riportare in alto Firenze.

Per la seconda edizione dello speciale premio: Bandiera del Calcio DA13, dedicato alla memoria di Davide Astori e conferito al Capitano di una squadra italiana che abbia vestito anche la maglia Azzurra, rappresentando sempre con la sua condotta un esempio di qualità morali e valori sportivi, verrà premiato:

- Bandiera del Calcio DA13: Giacomo Bulgarelli – Giocatore e Bandiera del Bologna dal 1955 al 1975, 492 presenze in rossoblù, 56 reti, palmares: Campione d’Italia 1963-64, Coppa Italia 1969-70 e 1973-74. Con la Nazionale Italiana Campione d’Europa 1968. Campione dentro e fuori il terreno di gioco, uomo e sportivo dai saldi princìpi, Bandiera della città di Bologna, rispettato e amato da tutti gli sportivi.

