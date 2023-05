Dopo l'addio dato al Franchi fra le lacrime, arriva una bellissima notizia per Lorenzo Venuti. La compagna Augusta è infatti incinta del terzino Viola. Lo ha annunciato la coppia con un post condiviso sui loro profili Instagram: "Questo è solo l'inizio di una nuova vita. 2+1 in arrivo. Non scrivo altro perché sono emozionata e mi mancano le parole". La redazione di Violanews rivolge loro i migliori auguri: