Fittante: “Sul tema stadio commessi troppi errori. Ecco la possibile soluzione”

"Se guardiamo indietro sul tema stadio gli errori sono statui clamorosi. Oggi però va data una risposta e tutti questi errori non si possono far ricadere sui tifosi. La Fiorentina senza il suo tifo cos'è? Il calcio è uno sport popolare da sempre e non possiamo permettere che la gente ci rinunci per distanze e mancanza di strutture. Le soluzioni ci sono e si devono perseguire, c'è però bisogno di una volontà politica e anche tecnica e di concretezza. Se tutti oggi dialogassero con la volontà di trovare una soluzione si risolverebbe tutto. Va capito qual'è il motivo del mancato dialogo tra la Fiorentina il comune e la regione. L'unica idea per uscire da questa situazione è mettere attorno ad un tavolo tutti i soggetti interessati ossia, la ditta che ha vinto l'appalto, il comune e la Fiorentina stessa e farli ragionare su come fare i lavori. Sarà poi interessante capire relativamente al Pnnr quanti dei progetti previsti verranno realizzati entro il 2026. Ecco perché anche quella della scadenza per me è un finto problema. La priorità ad oggi deve essere trovare una soluzione per far giocare la Fiorentina a Firenze. Lo stadio Franchi non è da buttare giù ma da restaurare, e per i restauri il problema è semplicemente organizzativo, tecnico e forse anche un po' economico con i 5 milioni che mancano che la Fiorentina non vuole mettere. Un viatico d'uscita potrebbe essere quello di spostare i soldi dal Padovani al Franchi. Alternative? Tutte quelle uscite fino ad oggi, come quella di andare a Lucca, mi sembrano campate in aria e poco serie".