Cecchi: “Kean in prestito? Per me è un si, è superiore tecnicamente a Nzola”

"Vargas? Io sono dell'idea che sia meglio prendere un giocatore dal campionato italiano. Vargas è una scommessa, andare su uno come Ngongemi darebbe più sicurezza. Il giocatore svizzero visti i dati non porterebbe in dote molti gol, cosa che invece ai viola, escluso Nico Gonzalez, manca sulle fasce offensive. Nzola? Non so se la sua situazione con la Fiorentina sia irreparabile. E' vero però che fino ad ora in poche gare è andato vicino o oltre la sufficienza. La squadra di Italiano crea tanto ma i finalizzatori non rendono. Simeone ancora a Firenze? Io non sono molto favorevole ai ritorni, non sono andati quasi mai bene. Rispetto al giocatore che è andato via quello che tornerebbe è un giocatore diverso, anche se il modo in cui si è lasciato con la piazza mi lascia dei dubbi. Kean? Sono favorevole ad un suo arrivo anche se fosse in prestito secco. La Fiorentina ha davanti a se il treno per la Champions e non se lo deve far scappare. Kean per me ha grandi qualità tecniche ed è di un'altra categoria rispetto a Nzola. L'unico dubbio su di lui è legato alla sua mentalità non sempre in linea con quella di un giocatore da alti livelli".