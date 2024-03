Fiorentina-Roma ecco l’arbitro Massa

Davide Massa 42 anni di Imperia. Alla sua prima in stagione con la Fiorentina. Massa, arbitro internazionale élite visto a dirigere di recente in Champions League nella gara tra Real Madrid e Lipsia diretta in maniera impeccabile. Esperienza, empatia e dialogo sono i suoi punti di forza anche se non eccede in personalità. E' un arbitro che lascia giocare, tiene una soglia del fallo alta e fiscale nelle sanzioni disciplinari. Non accetta le proteste sia dai calciatori che dagli allenatori. Dal mio punto di vista molto avvantaggiato a dirigere la Roma adesso con De Rossi in panchina che in precedenza con Mou. Non c’era miglior designazione di questa per quanto riguarda il designatore Rocchi che blinda la gara con una sestina delle migliori.