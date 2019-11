Fiorentina, occhio agli esuberi di lusso! Da Mandzukic a Borja, da Younes a Rodriguez, quelli con la valigia pronta

Tu chiamale, se vuoi, occasioni. Servono quelle nel mercato di gennaio, quando difficilmente un club si priva di un titolare, e allora bisogna scandagliare alla voce “esuberi”. Una lista studiata sicuramente anche dai dirigenti della Fiorentina che monitorano la situazione in casa Roma: Florenzi non fa parte dell’elenco di giocatori finiti in naftalina da inizio stagione, ma l’accantonamento delle ultime settimane potrebbe spingerlo ad andarsene a gennaio. Tra i giallorossi potrebbe far gola anche il giovane Antonucci [SCHEDA], tra i meno utilizzati da Fonseca, più difficile che l’interesse ricada su Juan Jesus. A proposito di big del campionato, la Juventus ha almeno 4 potenziali esuberi, tutti però difficilmente raggiungibili dalla Fiorentina: Mandzukic, Demiral, Rugani ed Emre Can. Oltre a questi c’è anche Pjaca, ma non è chiaramente un nome papabile.

.

E l’Inter? Ci sarebbe Borja Valero, totalmente fuori dai piani di Conte (appena 1′ in campo), a cui la Fiorentina aveva fatto un pensierino in estate. Difficile che a gennaio si riapra il discorso. Ai margini della rosa anche l’ex Parma Dimarco, laterale sinistro classe ’97. A Napoli il recente caos rende tutto incerto, ma minutaggio alla mano i probabili partenti sembrano Tonelli (0 presenze per lui), Younes e Hysaj, forse anche Ghoulam che però ha un ingaggio molto pesante. Non particolarmente allettanti i giocatori in uscita da Atalanta (Barrow) e Lazio (Lukaku e Berisha?), mentre il Milan potrebbe mettere sul mercato Ricardo Rodriguez, ormai scavalcato da Hernandez, e forse Kessie, oltre a Borini e a Caldara, fermo da un anno e mezzo. Occhio al Torino e al nome di Bonifazi, in fondo alle gerarchie di Mazzarri (non gioca dalla terza giornata), ma gradito a Montella. E INFATTI LA FIORENTINA CI STA PROVANDO