Donati: “Fiorentina superiore, ma non dovrà sottovalutare gli Hearts. Occhio a…”

Massimo Donati , ex centrocampista in Scozia di Celtic, Hamilton Academical e St. Mirren, in Italia trascorsi tra le altre con Atalanta, Bari e Palermo, oggi allenatore del Legnago in Serie D, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

"Difficile spiegare le difficoltà della Fiorentina, sicuramente sono state perse delle certezze. A volte fa anche buone partite ma non raccoglie punti, quando ciò accade vedi nero, alla fine basta azzeccare due partite e tutto cambia. Jovic e Cabral scommesse perse? Non possiamo dirlo dopo così poco tempo, hanno dimostrato di essere giocatori di valore, quindi mi sembra ingiusto bocciarli. Hearts? Un bell'ambiente dove giocare per l'atmosfera che si respira, ma può creare problemi alla Fiorentina, sul campo le qualità dei giocatori di Italiano sono sicuramente superiori agli avversari. Da temere sono la fisicità e che vanno a mille all'ora, la Fiorentina, che non deve sottovalutare gli avversari, se pareggerà questi aspetti non avrà difficoltà".