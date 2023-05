Di Gennaro: “Assenza di Mkhitaryan peserà. Castrovilli? Ecco cosa mi aspetto”

L'ex calciatore e opinionista sportiva Antonio Di Gennaro , intervenendo ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della partita di domani della Fiorentina: "Domani sera la Fiorentina si ritroverà davanti una delle squadre più forti in Italia. Non so come la costruirà la squadra Italiano. Il turnover con il Torino è stato opportuno, visto che anche il tecnico viola aveva parlato di giocatori stanchi. Ci sarà una partita nella partita. Loro sono più abituati, ma dall'altra parte la Fiorentina può fare qualcosa di grande in questo finale di stagione".

Sugli aspetti da temere

"La Fiorentina è una squadra che palleggia bene, ma deve stare molto attento agli attaccanti. L'assenza di Mkhitaryan peserà molto per i nerazzurri, però resta una squadra che quando attacca lo fa con molti uomini, quindi i viola dovranno essere bravi a non abbassarsi troppo. Dovranno essere bravi a neutralizzare nel modo migliore possibile i due quinti di centrocampo. Sarà fondamentale gestire la partita nel modo corretto e sfruttare al meglio le qualità di Ikoné e soprattutto Nico Gonzalez. Anche Castrovilli, se dovesse giocare al fianco di Amrabat, in fase di possesso dovrà essere bravo a proporsi anche in fase offensiva. All'Inter toglierei Lautaro Martinez, che per me resta l'attaccante più forte di Serie A. Anche gli altri due sono molto forti, ma l'argentino è veramente il leader carismatico della squadra nerazzurra".