“Della Valle-FIGC d’accordo sulla salvezza 2005”: Moggi riapre lo squarcio

Prosegue la diffusione di particolari scottanti da parte della chiavetta di Luciano Moggi sull’inchiesta Calciopoli. Il tutto verrà divulgato dalla trasmissione Report in onda lunedì su Rai Tre. Nello specifico, l’ex bianconero accusa l’allora Pres. della FIGC Carraro di “gestire” le retrocessioni. E per sostenere la sua accusa, Moggi fa riferimento ad un’intercettazione di telefonata dello stesso Carraro a Paolo Bergamo (allora designatore arbitrale): “A te gli arbitri non ti danno più retta. Se continua così cercherò di farlo da solo. La Lazio domenica va a Milano e non si può fare niente. Da Domenica prossima va aiutata, perché non può retrocedere né la Lazio né la Fiorentina perché Della Valle ha speso tanto per prenderla”

Le accuse alla Fiorentina

Per quanto riguarda le accuse dirette alla Fiorentina e, in particolare a ai Della Valle, Moggi fa ancora riferimento ad una telefonata dell'allora presidente viola al bianconero in seguito a Milan-Fiorentina per lamentarsi dell’arbitraggio ricevuto. Ma non basta. Nella chiavetta si trovano accuse dirette anche per delle intercettazioni tra Mencucci (AD Fiorentina) e Mazzini (Vice Pres. FIGC) in cui il primo dice che Pantaleo Corvino, allora ds del Lecce, aveva interesse ad aggiustare la partita Lecce-Parma, visto che la settimana successiva sarebbe dovuto passare a dirigere la Fiorentina. Moggi sostiene il suo pensiero ricordando il trasferimento di Bojinov proprio dal Lecce alla Fiorentina.