De Magistris: “Alla Fiorentina manca un vero leader da spogliatoio”

De Magistris su Juventus-Fiorentina e la mancanza di un vero leader nello spogliatoio viola

Redazione VN

L'ex pallanuotista Gianni De Magistris, durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di Juventus-Fiorentina e un tema caldo in casa viola: "La partita con la Juventus rimane sempre importante, per qualche tifoso resta la partita dell'anno, anche se la sfida più importante della settimana resta quella di Braga. Vlahovic? Certe volte rimango quasi stupito dalla reazioni dei tifosi per questi ultimi addii, ormai il calcio è questo, i giocatori pensano ad altro".

Sulla mancanza di un leader — "Alla Fiorentina sembra che manchi uno che quando parla venga ascoltato da tutto il gruppo. Biraghi lo fa in campo con l'arbitro, ma non sappiamo come gestisce le situazioni negli spogliatoi. Gerarchie poco definite? Ho la convinzione che se la gente non gioca con una certa continuità non troverà mai la giusta continuità e la forma fisica ideale".

Sul discordo di Commisso — "La Fiorentina è dei fiorentini. Non è di Commisso né di tutti i presidenti avuti precedentemente. Forse ai fini legali, ma non per altro. Non può essere contento dei risultati ottenuti fino ad ora, nonostante i tanti soldi spesi".