Dal CS: Bonaventura a parte. Niente di grave per Igor

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre all'arrivo ritardato di Nico Gonzalez al centro sportivo, allenamento regolare post gara per la Fiorentina. Lavoro a parte ancora una volta per Jack Bonaventura, quindi le probabilità di vederlo in campo contro la Sampdoria si complicano ulteriormente. Niente di problematico, invece, per Igor, uscito anticipatamente nella partita di ieri per una semplice botta. Come sempre, coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto una seduta più blanda con scarico e lavoro in palestra, mentre allenamento pieno regime per tutto il resto della squadra.