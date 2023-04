VN – Nico Gonzalez arrivato ora al CS: niente lavoro in gruppo

Arrivato Nico Gonzalez al centro sportivo della Fiorentina ad allenamento già iniziato: niente allenamento in gruppo per l'argentino

Arrivato da pochi minuti al centro sportivo Davide Astori Nico Gonzalez. Il calciatore argentino, sostituito da Kouamé nella partita di ieri a pochi minuti dal fischio finale, non è sembrato essere al meglio della condizione. Infatti, come raccolto dal nostro inviato, non si sta allenando in gruppo con i compagni, ma il suo ritardo all'allenamento è dovuto anche dal fatto che era a fare il passaporto.