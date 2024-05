Da Arthur a…Bonaventura: 8 calciatori viola pronti a salutare Firenze

1 di 2

Contratti in scadenza

FLORENCE, ITALY - DECEMBER 3: Arthur Melo of ACF Fiorentina gestures during the Serie A TIM match between ACF Fiorentina and US Salernitana at Stadio Artemio Franchi on December 3, 2023 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

In estate, in casa Fiorentina, sarà una vera e propria rivoluzione. Infatti, oltre a Vincenzo Italiano, in casa viola ci sono tanti giocatori (ben otto) con il contratto in scadenza a fine giugno 2024. Se per la panchina sono due le strade percorribili, per andare a sostituire i calciatori andranno fatte delle scelte ben precise, partendo dalle ambizioni della società.

Prestiti

Arthur Melo

Partiamo da coloro che si trovano alla Fiorentina in prestito. Arthur, che ieri si è finalmente sbloccato con un grandissimo gol, come già annunciato da Fabrizio Romano questa mattina, non verrà riscattato dalla società viola, perché crede che il prezzo fissato l'estate scorsa sia troppo alto (20 milioni di euro). Il centrocampista brasiliano ha ribadito più volte la sua posizione, sostenendo di trovarsi molto bene a Firenze, dopo anni molto complicati. Le strade non sembrano comunque chiuse, perché i viola, pur non esercitando il diritto di riscatto, potrebbero tornare a bussare in casa Juventus per trovare un accordo sulla base di un'altra formula.

Maxime Lopez

Passiamo poi a Maxime Lopez, una delle più grandi delusioni di questa stagione viola. Al Sassuolo sembrava completamente un altro giocatore, mentre a Firenze non è mai riuscito a guadagnarsi il suo spazio: da una parte perché nel girone d'andata Arthur era veramente l'uomo in più del centrocampo, ma anche da gennaio in poi, quando il brasiliano è calato, non è mai riuscito a fare prestazioni importanti. Il suo riscatto si aggira attorno ai 9 milioni, e molto probabilmente non verrà esercitato dai viola, facendo così ritorno in Emila Romagna.

Faraoni

Poi c'è Marco Davide Faraoni, arrivato a gennaio in prestito dal Verona per sopperire all'infortunio di Dodo (oggi tornato al top della condizione) e soprattutto per far rifiatare Kayode, che dopo l'infortunio del brasiliano le ha giocate veramente quasi tutte. Su di lui non c'è molto da dire, anche perché non si è visto moltissimo. Si tratta sicuramente di un grande professionista, arrivato a Firenze consapevole di cosa lo aspettasse, facendo sempre la sua sporca figura quando è stato chiamato in causa. Anche lui non verrà riscattato con ogni probabilità, tornando nella squadra di cui era capitano, prima della rottura.

Belotti

Arriviamo adesso ad Andrea Belotti, anche lui arrivato a gennaio come Faraoni per risolvere il grande problema della Fiorentina in attacco: fare gol. Diciamo che non ci è riuscito benissimo, nonostante fin da subito abbia dimostrato grande sacrificio e voglia di rivalsa, dopo le stagioni a Roma. Il Gallo, però, c'è da dire che ha avuto anche grande sfortuna, perché la porta l'ha vista in diverse occasioni, peccato che il pallone si sia sempre fermato o su un legno o dopo una grande parata del portiere avversario. Era arrivato a Firenze con la formula del prestito secco e quindi in estate tornerà in giallorosso. Chissà che la Fiorentina non possa farci un pensierino per il prossimo anno.