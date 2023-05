Coppa Italia, 38 telecamere per Fiorentina-Inter e sarà trasmessa in 165 Paesi

Coppa Italia, quante novità in vista della finale di mercoledì tra Fiorentina e Inter. Dalle telecamere alla trasmissione in molti Paesi

Ci saranno delle modalità di riprese innovative durante la finale di Coppa Italia di Roma in 24 maggio tra Fiorentina e Inter. Infatti, come scrive Calcio e Finanza, ci sarà un impiego di telecamere mai usate prima in una partita di calcio e un drone, che accompagneranno i tifosi nel racconto di tutto l'evento. Sarà una grande produzione televisiva, con l'impiego di 38 telecamere sul campo, oltre alla Steadycam “Venice” e ad un Gimbal aggiuntivo con ottica cinematografica, un drone e la Robycam che consente immagini aeree fino ad un minimo di 15 metri dal terreno di gioco.