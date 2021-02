Colonnese: “Differenza in campo enorme tra Fiorentina e Inter, non c’è stata partita”

L’ex difensore Francesco Colonnese ha commentato a Radio Sportiva la gara di ieri sera tra Fiorentina e Inter. Queste le sue parole: “La vittoria di ieri dell’Inter contro la Fiorentina è stata meritata, la differenza in campo enorme. Senza quelle assenze fondamentali tra i viola, poteva essere una partita più equilibrata, ma la mancanza di un giocatore fondamentale per reparto ha reso la squadra gigliata troppo debole. Non c’è stata gara, l’Inter è molto più forte anche con la Fiorentina al completo, così non c’è stata storia. I nerazzurri hanno giocato con concentrazione e vinto con personalità”.