Cecchi: “In Milan-Fiorentina può succedere di tutto. Ho paura di Jovic”

LE DICHIARAZIONI VERSO MILAN-FIORENTINA

"La Fiorentina è capace di tutto e possiamo aspettarci qualsiasi cosa dalla gara contro il Milan. Il calcio però l'ha fatto il diavolo e io ho il terrore di Jovic. Sarebbe una beffa e lui di mezzi ne avrebbe, non è un giocatore banale, temo tantissimo Jovic sabato sera. Se Bonaventura e Jovic saranno in palla la Fiorentina può fare veramente una grandissima partita. Pioli e Italiano contestati? Nel calcio di oggi oltre al risultato serve anche l'apparenza, per motivi diversi Pioli e Italiano questo di più non ce l'hanno. Pensate alla Roma che è dietro alla Fiorentina con Mourinho, ma ogni domenica riempie lo stadio. Io sono del partito di Beltran, penso che abbia qualcosa in più, anche se non mi stupirei di vedere giocare Nzola".