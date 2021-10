Castrovilli, report ACF: finito il periodo di riposo attivo, torna ad allenarsi

Il responsabile sanitario viola: "Nella prima fase abbiamo scongiurato cose più gravi, poi l'attesa. Fastidioso doversi giustificare"

Arrivano finalmente novità direttamente dalla Fiorentina sul conto di Gaetano Castrovilli. A parlare è ul dottor Luca Pengue, responsabile sanitario viola: "E' un giorno particolarmente felice per Gaetano (Castrovilli, ndr) e per la Fiorentina, si è chiuso un periodo molto delicato, di riposo. Dovevamo aspettare che la natura facesse il proprio corso. Il suo infortunio è stato abbastanza particolare, sia per la sede che per la tipologia che ha avuto poco a che fare con la normale traumatologia dello sport".