Caceres e l’importanza delle parole: Iachini è la guida, ma tante ombre sul gruppo

Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa. Possono essere emozioni codificate, altre volte un mero riempitivo buttato lì senza grande significato. Pesare, contestualizzare e interpretare diventa esercizio tanto difficile quanto importante, ancora più delle parole stesse. La vicenda Prandelli lo dimostra: dietro una frase pronunciata a fine gara, apparentemente innocua, da molti sottovalutata, si nascondeva un mondo. Altro post partita, altra frase, altro protagonista viola. Le parole che fanno drizzare le antenne, stavolta, sono quelle di Martin Caceres, uno dei senatori dello spogliatoio viola: “Ci serve una persona che ci carichi sempre, come Beppe”.

Un attestato di stima non di poco conto verso il tecnico, ma anche l’ennesimo indizio sulle difficoltà extra tecniche di questa Fiorentina. Quelle strutturali, covate per anni, ma anche (e forse soprattutto) le più recenti. I tanti giocatori arrivati alla fine del loro percorso a Firenze, così come i cambi in panchina, possono essere una spiegazione ma non una giustificazione. Parliamo di professionismo e di Serie A, non serve aggiungere altro. Prendiamo la parte positiva del messaggio di Caceres: che l’accoglienza bis riservata dal gruppo a Iachini sia stata estremamente positiva non è un mistero, ma resta il fatto che un legame come quello tra il tecnico ed i suoi giocatori sia la miglior base di partenza possibile per affrontare le ultime nove gare di campionato.