Burdisso via da Firenze? Un particolare algoritmo lo avvicina alla Roma

Ormai tante squadre fanno uso di algoritmi per scegliere giocatori e dirigenti e la Roma non è da meno. In cima alla classifica di un particolare algoritmo c'è proprio Burdisso

Redazione VN 2 marzo - 12:35

La Roma guarda in casa Fiorentina già in ottica estate, ma non per un calciatore. Infatti secondo quanto riportato da Calciomercato.it la società dei Friedkin è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e uno dei primi nomi in lista sarebbe quello di Nicolas Burdisso, oggi direttore tecnico della Fiorentina. Ryan Friedkin per scegliere il prossimo direttore sportivo si sarebbe affidato alla consulenza di Charles Gould, uomo di punta della Retexo, azienda che si occupa di trovare dei dirigenti grazie ad un particolare algoritmo