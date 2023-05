Bucciantini: “Squadra sottotono, ma si é ribellata al risultato. Promuovo Barak”

Marco Bucciantini sui principali temi di casa Fiorentina, all'indomani del pareggio in casa della Salernitana

Redazione VN

Il giornalista Marco Bucciantini é intervenuto nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno. L'opinionista ha risposto alle domande degli ascoltatori, all'indomani di Salernitana-Fiorentina:

Prestazione - "Ieri tutta la squadra sottotono, davanti a una squadra che é in buonissimo momento. Squadre con una striscia così sono in fiducia, difficili da incontrare. La Fiorentina si é ribellata fino alla fine al risultato, non ha mai perso di vista la partita. Non la viveva bene, ha avuto problemi a marcare Dia che scappava sempre dietro la linea. Non siamo stati compatti come altre volte, la Salernitana non ci ha permesso di essere fluidi come altre volte".

Barak e Castrovilli — Barak? "L'anno scorso ha fatto 10 goal, da stare in quella zona di traffico più che nel traffico. Vedo più Castrovilli da centrocampista che il ceco. Nessuno mi toglie dalla testa che l'infortunio ha tolto una grande stagione del 10 alla Fiorentina. Perché stava migliorando molto, era in crescita prima dello stop. Se ritrova quell'intensità e quella qualità può tornare anche in Nazionale. Barak non é lontano dalla doppia cifra in stagione, ne ha fatti 7. Ne fa uno lì e uno là, ma al primo anno a Firenze mi sembra un contributo importante in zona goal. Lo promuovo come rendimento, avendo cambiato assetto di gioco".

La difesa viola — "La retroguardia della Fiorentina non ha margini, non è male essere la sesta/settima del campionato per come gioca il reparto di Italiano. Sono cresciuti tutti i centrali in stagione, si devono allineare nelle prestazioni. Devono essere meno altalenanti, non fanno partite da sei: passano dal 7 al 4.5. Milenkovic ha le capacità di essere più leader. A inizio anno pensavamo mancasse un quarto centrale, Ranieri si é preso quel posto. É un giocatore presente che lotta per fare vedere che con lui la Fiorentina non ci perde. É un giovane, ma mi piace la sua intensità mentale che mette in campo. Igor sta vivendo un momento difficile, invece".

Cabral - "Al momento è il titolare, per migliorare l'organico devi prendere giocatori migliori o al pari dei titolari. La squadra viola crea tantissimo, Vlahovic avrebbe potuto fare 30 goal in questa squadra. La Fiorentina vince solo se gioca bene e se lo fa è merito di tutti: di chi l'ha costruita, chi la allena e chi va in campo. Se la Fiorentina vince due trofei, le valutazioni ne dovranno tenere conto".