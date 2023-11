Bucciantini: “Goal? C’è un limite individuale. Beltran non teneva un pallone”

"Più che l'errore a Beltran è mancata la prestazione: non teneva un pallone, non c'era modo di servirlo e non era a disposizione del gioco di squadra"

Redazione VN

L'opinione di Marco Bucciantini intervenuto in diretta nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno:

Goal? "Rispetto ad altre volte siamo arrivati più vicini alla porta, anche senza riuscire a fare le conclusioni che dovevamo. I tiri trasformano l'attacco in un arrembaggio, preoccupano, allarmano e disorientano i difensori avversari. Penso che Italiano in quelle parole che andavano un po' oltre la delusione, verso l'accusa, ha parlato per tutti noi. Ormai tutti vedono che c'è un clamoroso limite individuale in quello che sta succedendo alla Fiorentina. Devono migliorare i giocatori tecnicamente e mentalmente, per personalità. È complesso e qualcuno sta facendo peggio di quello che è, l'attaccante che non trova il goal si avvita. Ci manca il sentimento del tiro, non solo la cattiveria. Sentire la porta, ci sono dei giocatori che anche in una partita meno brillante quel sentore ce l'hanno. Prima o poi la pagella arriva e continuo a vedere dei ripetenti in questa squadra. Ci sono dei giocatori sull'esterno che in 90' non calciano mai in porta".