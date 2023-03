Brozovic, Kessié e Amrabat: domino mercato. La Fiorentina è chiamata in causa

Il futuro di Amrabat rimane ricco di dubbi.Dopo la vicenda di questo gennaio, che ha visto il marocchino ad un passo dal Barcellona, nessuno può prevedere un possibile assalto futuro da parte del club spagnolo. Sentendo anche le parole del presidente Laporta, il Barcellona dovrebbe vendere prima per poi buttarsi sul marocchino., Ecco quindi che potrebbe far spazio Kessié, in orbita Inter. Nerazzurri che a loro volta, come sottolineano da vari quotidiani, starebbero pensando di cedere Brozovic. Insomma, un intreccio di mercato con la Fiorentina che guarda interessata.