Barone: “Stadio provvisorio al Padovani, 16mila posti. Starò addosso al Comune”

"Quello che abbiamo sempre chiesto nell'ultimo anno lo abbiamo chiesto anche ieri, ma non abbiamo novità se non quella che è stata richiesta una perizia sugli spazi commerciali. Entro fine mese avremo una risposta sull'appalto, poi si sta lavorando sulla struttura provvisoria qui vicino, al rugby, con 16mila posti a disposizione. Questo dovrebbe accadere tra 12 mesi, quindi abbiamo bisogno di tanta attenzione. Il cantiere deve essere allestito, il bando finalizzato e poi 12 mesi per lo stadio provvisorio al Padovani. Costi? Non ci siamo ancora entrati, abbiamo visto un rendering che ci hanno presentato".