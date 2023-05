Baiano: “Lasciare spazi a Lautaro un suicidio. Jovic? Mi aspettavo di più”

Sul rendimento di Sottil — "Sottil ha tutto per diventare un giocatore importante, perché ha velocità, tecnica e ti porta superiorità. Però è anche stato fermo quattro mesi, se uno vive di scatti in velocità se non sta bene fisicamente non potrà mai dare il massimo. Nella prossima stagione ci aspettiamo molto da lui, sarà quella della verità".

In vista della finale di Conference League — "Quando si inizierà a lavorare per la finale di Conference? Subito dopo la partita con la Roma, perché te giocatore devi fare vedere all'allenatore che stai bene. La partita con i giallorossi sarà fondamentale per capire chi sarà all'altezza di quella serata e chi dovrà riposare con il Sassuolo. Il West Ham quest'anno ha fatto male in campionato e anche se ha dei giocatori molto importanti in rosa, se la squadra arriva a salvarsi a stento un motivo ci sarà".

Sulla questione contratto di Castrovilli — "Bisogna accelerare immediatamente le cose per la questione rinnovo, perché non possiamo farci scappare a zero un giocatore di quel calibro".

Su Dodò — "Mi ha colpito il fatto che non abbia fatto bene all'inizio, ma se un giocatore è bravo alla fine viene fuori. Doveva capire i meccanismi e poi con il lavoro si è messo in riga e sta facendo delle grande prestazioni".

Sul campionato dei viola — "Lo giudico positivo per un motivo. È vero che partiamo da un settimo posto dell'anno scorso, ma non avevi le coppe nella passata stagione. In campionato hai spesso pagato, soprattutto all'inizio. Ma quando la squadra si è abituata a tutti gli impegni le cose sono cambiate".