Come sappiamo, Alberto Aquilani lascerà la Primavera della Fiorentina. Il tecnico romano sta cercando la giusta esperienza per la sua crescita. Su di lui c'è forte l'interesse del Pisa, ma la concorrenza è ampia. Infatti, come sottolineato da Tuttosport, anche Massimiliano Alvini sarebbe un papabile sostituto di Semplici. L'ex allenatore della Cremonese regalerebbe più esperienza al Pisa. In corsa anche De Rossi, reduce dall'esonero sulla panchina della Spal.