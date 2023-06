Kolarov e il Pisa aspettano Aquilani, ma c’è da superare De Rossi

Alberto Aquilani sta per dire addio alla Fiorentina, o forse arrivederci. Così come da giocatore, dove dopo 3 anni chiuse la sua carriera gigliata, lo farà anche da allenatore. E potrebbe essere appunto, un addio provvisorio, in vista di un possibile incrocio futuro. Il suo rapporto con la città, e con Commisso è forte. Ma adesso è arrivato il momento di sfidare i grandi, occasione che qualcuno aveva già chiesto quando Italiano era in bilico. Prima della partita contro il Verona. Una volta risolto il contratto c'è il Pisa ad aspettarlo. Con lui un ex Roma, Kolarov, che da ds del Pisa lo ha messo in cima alla lista. L'alternativa è De Rossi, ex compagno di Aquilani e Kolarov. La decisione verrà presa a breve. Motivo per il quale Aquilani ha fretta. Si porterà con se i grandi anni della Primavera, con giovai lanciati, e trofei conquistati. Terminata con l'amara sconfitta contro il Lecce, che però non cancella il suo percorso. Fonte, Il Corriere Fiorentino