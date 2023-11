Amrabat: dal teatro dei sogni all’incubo ad occhi aperti. Futuro in viola?

L'avventura con la maglia del Manchester United per Amrabat è già finita? Sembra incredibile ma dall'Inghilterra arrivano conferme in tal senso. Lo United ha iniziato la stagione in maniera disastrosa, già praticamente fuori dalla Champions League ai gironi e con un ritardo di 6 punti dalla vetta della Premier League avendo perso tutti gli scontri diretti giocati finora. Come riporta il The Guardian però sono i nuovi arrivi ad essere finiti sul graticola. Amrabat, Mount e Onana non stanno rendendo come dovrebbero e lo United sarebbe sempre più predisposto a non sborsare i 25 milioni del diritto di riscatto per il centrocampista marocchino. Anche il tecnico Ten Hag da sempre grande estimatore di Amrabat vorrebbe dei nuovi centrocampisti a Gennaio. La situazione è dunque in divenire, ma la cosa certa è che Sofyan non si aspettasse di passare dal giocare al teatro dei sogni al vivere un incubo a occhi aperti