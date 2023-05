7 milioni alla tv per Fiorentina-Inter. Ma dal 2010 è il secondo peggior dato

Sette milioni (qualche migliaio in meno) di persone hanno seguito su Canale 5 la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Se l'incasso dell'Olimpico è stato da record, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l'auditel. In chiaro la gara è stata vista da 6.997.000 spettatori, con uno share del 33,3%. Ma - scrive Calcio e Finanza - dal 2010 solo una partita ha fatto registrare un dato inferiore (Roma-Lazio del 2013). Ben lontano il record del periodo preso in esame dal portale, gli 11.695.000 spettatori con share del 40% per Roma-Inter del 2010.