WEEK END VIOLA – Tutto ciò che dovete sapere

Questa settimana rimangono a riposo la Fiorentina femminile, l’under 16 e l’under 15, lasciando inviolate le tre classifiche. La primavera conquista una grande vittoria contro il Cagliari per 1-0, scalando così la classifica fino al quarto posto. Gli under 18 perdono 1-o fuori casa contro il Lecce e scende al quarto posto nella classifica generale. Per ultimi, ma non per importanza, troviamo l’under 17 che conquista una fantastica vittoria per 2-0 conto il Bologna (qui il live della partita), arrivando così al quarto posto in classifica, scalzando gli avversari.